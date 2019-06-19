Alanya'da polisten sıkı 'kaldırım' denetimi

ALANYA Emniyet Müdürü Alper Avcı’nın talimatıyla Atatürk Bulvarı üzerindeki kaldırımlar üzerinde motosiklet kullanan sürücüleri yakın takibe alan iki trafik polisi, vatandaşların ve tatilcilerin canlarını hiçe sayarak kaldırımda ilerleyen motosikletlere ceza yağdırdı. Sadece benzinli değil, ekonomik şartlarından ötürü son yıllarda çok rağbet gören elektrikli motosikletler de denetimlerde cezadan kurtulamadı. Kaldırım üzerinde seyir halinde olan motosikletle, çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Alanya Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini duyurdu.