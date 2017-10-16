Alanya'da polisten motosiklet denetimi 

Erdal Anak
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, trafiği tehlikeye sokan, çalıntı olarak aranan motosikletlerin yakalanması ve motosiklet sürücülerinin kask kullanması konusunda ilçenin farklı 7 noktasında eş zamanlı olarak denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 18 motosiklet trafikten men edilirken, trafik kurallarına uymayan ve kask takmayan motosiklet sürücüleri hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre cezayı işlem uygulandı. Çalıntı ve yakalama kaydı bulunan motosikletler yapılan işlemlerin ardından yedi emin otoparkına çekildi. Uygulama esnasında kaçmaya çalışan motosikletliler ise motorize polis ekipleri tarafından yakalanarak işlem yapıldı. Yapılan denetimlerin sıklıkla devam edeceğini bildirildi.
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