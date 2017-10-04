Alanya'da polisten kadına feci dayak

GENÇ kadın aldığı sert darbeler nedeniyle acılar içinde bağırırken, olaydan sonra 2 polis memuru açığa alındı. Alanya'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, genç bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle bir polis memuru tarafından feci şekilde dövüldü. Polis memuru, elindeki jopla kadına defalarca vururken, hemen yanında bulunan diğer polis memurunun olaya müdahale etmemesi dikkat çekti. Genç kadın, jop ve tekme darbeleriyle acılar içinde bağırdı. Tüm yaşananlar, bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; olayın ardından kimlikleri tespit edilen iki polis memuru açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCI: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcı Emre'nin açıklaması aynen şöyle: "3 Ekim 2017 günü saat 07.20 sıralarında bir bayanın iki polis memuru tarafından Alanya ilçesinde darp edildiği olay sebebi ile polis memurları hakkında "Kötü Muamele" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Adli soruşturma titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."