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Alanya'da polisin durdurduğu sürücü ehliyetsiz çıktı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler şüphe üzerine durdurduğu araç sürücüsü ehliyetsiz çıkınca gözaltına alındı. araç çekiciyle Emniyet otoparkına götürüldü

ASAYİŞ 25.08.2019, 19:50 25.08.2019, 19:54 Enes Subaşı
Alanya'da polisin durdurduğu sürücü ehliyetsiz çıktı
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Mehmet AL
EDİNİLEN  bilgiye göre; Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi çevre yolundan Gazipaşa istikametine giden 07 NB 946 plakalı jipi şüphe üzerine durduruldu.
Gürcistan uyruklu olan gencin ehliyeti olmadığı tespit edilmesi üzerine Trafik ekiplerine haber verilmesi üzerine aracın yapılan sorgusunda Hacizli yakalamalı ve muayenesi olmadığı tespit edilmesi üzerine aracın yapılan şase kontrolunda şase numarasının olmadığı görülmesi üzerine çağırılan çekciyle araç emniyet otoparkına çekildi.
Gürcistan uyruklu genç polis ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

#Polis
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