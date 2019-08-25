Alanya'da polisin durdurduğu sürücü ehliyetsiz çıktı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre; Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi çevre yolundan Gazipaşa istikametine giden 07 NB 946 plakalı jipi şüphe üzerine durduruldu.

Gürcistan uyruklu olan gencin ehliyeti olmadığı tespit edilmesi üzerine Trafik ekiplerine haber verilmesi üzerine aracın yapılan sorgusunda Hacizli yakalamalı ve muayenesi olmadığı tespit edilmesi üzerine aracın yapılan şase kontrolunda şase numarasının olmadığı görülmesi üzerine çağırılan çekciyle araç emniyet otoparkına çekildi.

Gürcistan uyruklu genç polis ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.