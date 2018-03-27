Alanya'da polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu dün akşam saatlerinde Hacet Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri B.Y.D.’yi takibe aldı. Bunun üzerine arama yapan ekipler, şüphelinin üzerinde 2 paket 1.73 gram metamfetamin , 8.28 gram eroin ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli B. Y. D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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