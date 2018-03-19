Alanya'da polisin durdurduğu araçtan eroin çıktı!

Mehmet AL ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri dün gece şehir merkezinde saat: 23.45 sıralarında şüphe üzerine 07 plakalı aracı durdurdu. Araç içersindeki A.A, Ş.A, ve F.Ç. isimli şahış ile birlikte 5 gram ağırlığında satışa hazır vaziyette eroin maddesi bulan Narkotik ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan A.A, Ş.A, ve F.Ç'nın ' Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildiler.

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