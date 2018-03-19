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19 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya'da polisin durdurduğu araçtan eroin çıktı!

Alanya'da Nartkotik ekipleri dün gece şehir merkezinde şüphe üzerine durdurdukları araç içerisinde 5 gram eroin maddesi ile 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı

Alanya'da polisin durdurduğu araçtan eroin çıktı!

Alanya'da Nartkotik ekipleri dün gece şehir merkezinde şüphe üzerine durdurdukları araç içerisinde 5 gram eroin maddesi ile 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı

19 Mart 2018 Pazartesi 13:47
Alanya'da polisin durdurduğu araçtan eroin çıktı!
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri dün gece şehir merkezinde saat: 23.45 sıralarında şüphe üzerine 07 plakalı aracı durdurdu. Araç içersindeki A.A, Ş.A, ve F.Ç. isimli şahış ile birlikte 5 gram ağırlığında satışa hazır vaziyette eroin maddesi bulan Narkotik ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyette ifadeleri alınan A.A, Ş.A, ve F.Ç'nın 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildiler.

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AlanyaNartkotikUyuşturucuEroin
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