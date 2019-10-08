Alanya'da polisin dur ihtarına uymayan araç yakalandı

Mehmet AL

ALANYA Alantur'da polis ekiplerince yapılan uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü yeni çevre yolu üzerinde önleyici ve trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Araç polis ekiplerince incelenirken.otomobilde yakalanan iki kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.