Alanya'da polisin dur ihtarına uymayan araç yakalandı
Alanya'da polis ekipleri Alantur uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu yeni çevre yolu üzerinde trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
ASAYİŞ 08.10.2019, 14:21
Mehmet AL
ALANYA Alantur'da polis ekiplerince yapılan uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü yeni çevre yolu üzerinde önleyici ve trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Araç polis ekiplerince incelenirken.otomobilde yakalanan iki kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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|-2
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