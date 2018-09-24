Alanya'da polise hakaret eden muhtar adliyeye sevk edildi

Mehmet AL

ALANYA kırsalındaki Karapınar Mahallesi’nin muhtarı olan, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde bu kez Güllerpınarı Mahallesi’ne adaylığını ilan eden Kadir Güneş., kendisine ceza kesen trafik polislerine sosyal medya hesabı üzerinden hakaret etti. Hastane kavşağında trafik polisleri tarafından kendisine ceza kesildiğini söyleyerek sosyal medya hesabı üzerinden trafik polisleri hakkında ağır sözler sarf eden Kadir Güneş’e tepki yağdı. Henüz kendisine neden ceza kesildiği öğrenilemezken, Kadir Güneş, sosyal medya hesabından trafik polisleri için, ‘Arkadaşlar, bugün polisler hastane kavşağında bana 4000 TL ceza yazdı. Ben trafiğe çıkmadım. Dururken yazdı. Türk polisi siz buysanız, yazıklar olsun. Doğuda geberdiğinizde üzülürdüm. Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberirsiniz alayınız’ ifadelerini kullandı. Kadir Güneş, kendisine gelen sert tepkiler üzerine sosyal medya hesabının çalındığını, mesajı başkasının yazdığını söyledi ancak kimseyi inandıramadı. Bu arada emniyet teşkilatına yapılan bu hakaret sonrası Kadir Güneş hakkında soruşturma açıldığı ve gözaltına alınan mutar Kadir G. Emniyetteki ifadesi alındıktan sonra Adliye'ye sevk edilen muhtara, 'Neden polise hakaret ediyorsun, devletten para alıyorsun' diyen gaztecilere ise 'özür dilerim' dedi

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 10:20