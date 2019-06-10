Alanya'da polis uyuşturucuya geçit vermedi: Aranan şahıs böyle yakalandı

ALANYA'DA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmada Kadir A. ve Remzi B. isimli şahısların Güllerpınarı Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 160 gram esrar, hassas terazi, pompalı tüfek ve 3 adet fişek ele geçirildi. Şahısların GBT sorgusunda Kadir A. uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan aranıyor olduğunu tespit edince iki şahıs da gözaltına alındı. Şahıslar haklarında işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edilecek.