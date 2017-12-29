Alanya'da polis-halk işbirliği toplantıları

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı çalışmaların vatandaşlara anlatılmasıyla başlayan toplantı sohbet ortamında geçti. Toplantıda vatandaşlar güvenlikle ilgili sorunlarını, isteklerini emniyet yetkililerine aktarırken , birim amirleri de kendi konularıyla ilgili not aldılar. Vatandaşlar Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin kendilerini dinleyerek sorunlara polis-halk işbirliği içinde çözüm aramalarından dolayı teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı toplantıya katıldıkları için vatandaşlara ve toplantıya ev sahipliği yapan restoran çalışanlarına teşekkür etti.