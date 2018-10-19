Alanya'da plaj fareleri kıskıvrak!

-Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin plajında meydana geldi. Plajdaki şezlonglara ait 20 adet şemsiyenin çalındığını fark eden otel görevlileri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri kamera kayıtlarından yola çıkarak şemsiyeleri 45 ET 038 plakalı kamyonete yükleyen 4 şüpheliyi tespit etti. Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri 45 ET 038 plakalı kamyoneti Tosmur Mahallesi’nde durdurdu. Kamyonette bulunan şüpheliler Ali D, S.D, S. D. ve Gamze D.’yi gözaltına alarak karakola götürüldü. İfadeleri alınan 4 şüpheli Alanya Adliyesi'ne sevk edildiler. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 15:45