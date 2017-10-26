Alanya'da pazarcıdan tecavüz iddiası

Yasin ARAZ

YENİ Alanya'ya açıklamalarda bulunan pazarcı esnafı M.K, eşine tecavüz edenlerin Alanya Pazarcılar Odası Genel Sekreteri K.K., oda çalışanı F.K. ve oda üyeleri M.Ş. ile H.K. olduğunu öne sürdü.

Eşi F.K'yı ilk olarak M.Ş'nin arayarak "Kocan hakkında konuşmamız gerek" diyerek kandırdığını ve aracıyla eşini alarak Mahmutlar'daki bir eve götürdüğünü ifade eden M.K., karısının ilk olarak burada M.Ş. tarafından tecavüze uğradığını öne sürdü. Ardından sırasıyla oda personeli F.K., pazarcı H.K. ve oda genel sekreteri K.K. tarafından eşinin tecavüze uğradığını ifade eden M.K., hepsinden şikayetçi olduğunu ve hakkını hukuk önünde arayacağını söyledi.

'KENDİ AĞIZLARIYLA İTİRAF ETTİLER'

M.K, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Eşime şantaj ve tehditle taciz ve tecavüzde bulundular. Bunu da bizzat kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Bu kişilerin cezalandırılması için Alanya Jandarma Komutanlığı'na başvurup, şikayette bulundum ve olay şu anda Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal etmiş durumda. Şu anda semt pazarlarında esnaf bu olayı konuşuyor.

'EŞİM YAŞANAN HER ŞEYİ ANLATTI'

Ben bu durumdan bir arkadaşımın bana intikal ettirmesi sonrası haberdar oldum. Akabinde ise eşimle konuştum, 'Böyle bir şey duydum. Aslı astarı var mı bunların?' diye sordum. Eşim de bana 'Boşanmayacaksak her şeyi anlatacağım' diyerek, 'Bu dört kişi ile bu şekilde bir şey yaşandı' dedi. Bu durumun nerelerde yaşandığı ve nasıl gerçekleştiğini sorduğumda ise şunları öğrendim. Eşimi benim hakkımda konuşmak için çağırmışlar, ondan sonra ise arabada, evde ve cuma pazarı civarındaki bir otelde ilişkiye girmişler. Daha sonra bana da kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Olay yaşanalı 1 veya 2 sene oluyor. 2-3 ay arayla bunlar yaşanıyor. Eşime 'Şunlarla, şunlarla ilişkiye girdiğini biliyorum, benimle de birlikte olacaksın yoksa kocana söyleriz' diyerek sırayla tehdit ve şantajda bulunuyorlar. Eşim de mecbur kalıyor. Bu şahısların cezalandırılmalarını istiyorum."

'UTANÇ VERİCİ YALANLAR'

Yeni Alanya, adı geçen Alanya Pazarcılar Odası Genel Sekreteri K.K'ya iddiaları sordu. K.K, bu iddiaların tamamen yalan olduğunu belirterek "Bu tür sözler insana utanç veriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben hesap vereceğim yerlere hesabımı verdim. Kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Tamamen yalan" dedi.