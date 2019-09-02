Alanya'da pazarcı kargoyla getirdiği sahte parayı pazarda piyasaya sürecekti

MEHMET AL

AVSALLAR Mahallesi’nde ikamet eden ve pazarcılık yapan Metin Ö. isimli şüphelinin piyasaya sahte para süreceği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Metin Ö.’nün bir kargo şirketi aracılığıyla İstanbul’dan Alanya’ya sahte para getirdiğini tespit etti. Tespit üzerine Avsallar Mahallesi’ndeki kargo şirketinin önünde pusu kuran ekipler, şüpheli Metin Ö’yü kargo çıkışında gözaltına aldı. Yapılan aramalarda kargodan teslim aldığı 50’lik banknot halinde toplam bin TL sahte para ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Ö, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



