Alanya'da patlayan trafo yürekleri ağza getirdi!

Alanya'da Başkent Hastanesi'nin ilerisinde patlayan trafo büyük bir paniğe yol açtı. Patlama ile birlikte çıkan ses çevredekiler tarafından korkuyla karşılanırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Alanya'da patlayan trafo yürekleri ağza getirdi!
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EDİNİLEN bilgiye göre Alanya 25 metrelik yol üzerinde bulunan Başkent Hastanesi'nin ilerisinde bulunan Mezze Restoran'ın karşısında bulunan trafoda patlama meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlamanın etkisiyle çok şiddetli bir ses duyuldu. Adeta bomba etkisi yaratan patlama çevredeki vatandaşlarda büyük paniğe sebep olurken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. An itibari ile herhangibi bir yangın riski bulunmadığı ifade edilirken patlamanın sebebi araştırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 13:01
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