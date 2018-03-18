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Alanya'da parkta cinsel organını gösteren sapık yakalandı

Alanya'da 100'ncü yıl Parkı'nda kız öğrencilere cinsel organını gösterdiği iddia edilen 25 yaşındaki M.A polis ekiplerince yakalandı

Alanya'da parkta cinsel organını gösteren sapık yakalandı

Alanya'da 100'ncü yıl Parkı'nda kız öğrencilere cinsel organını gösterdiği iddia edilen 25 yaşındaki M.A polis ekiplerince yakalandı

18 Mart 2018 Pazar 12:48
Alanya'da parkta cinsel organını gösteren sapık yakalandı
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Mehmet AL
ALANYA'NIN Çarşı Mahallesi Damlataş Caddesi üzerindeki 100'ncü yıl Parkı'nda dün akşam saat 21.00 sıralarında M.A.'nın kız öğrencilere cinsel organını gösterdiği iddia edildi. 25 yaşındaki M.A. çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçtı. Sapık M.A. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

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