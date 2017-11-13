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Alanya'da park halindeki otomobil alev aldı!

Alanya'da, hareket halindeyken motor bölümünden alev alan LPG’li otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü olayı yara almadan atlattı.

Alanya'da park halindeki otomobil alev aldı!

Alanya'da, hareket halindeyken motor bölümünden alev alan LPG’li otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü olayı yara almadan atlattı.

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:09
Alanya'da park halindeki otomobil alev aldı!
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OLAY, saat 12.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Mola Kavşağı’nda meydana geldi. Yusuf Zileli yönetimindeki 16 LN 636 plakalı LPG’li otomobil seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Aracı durdurup inen Zileli ve çevredekiler yangına müdahale etti. Tüm çabalara rağmen büyümesine engel olunamayan yangını ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, söndürme tüpleriyle alevlerin büyümesini engelledi. Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası araç kullanamaz hale gelirken, olay yerine gelen Zileli’nin eşi göz yaşlarına hakim olmadı.

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Son Güncelleme: 13.11.2017 13:42
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İlçe TeşkilatıMola Kavşağı
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