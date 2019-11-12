Alanya'da park halindeki araç cayır cayır yandı
Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'nde park halindeki araç stop lambalarındaki şaşe yapması sonucunda yandı.
ASAYİŞ 12.11.2019, 13:25
Mehmet AL
OLAY, Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A.'na ait 07 C 32177 plakalı aracı evin önünde park halindeyken stop lambalarındaki şaşe yapması sonucunda yangın çıktı, aracın yanmasını son anda görerek söndürmeye çalıştı. Araçta çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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