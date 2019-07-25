Alanya'da paniğe yol açan ceset hakkında yeni gelişme!

Mehmet AL

ALANYA açıklarında bir kişinin cesedi bulundu. Dinek Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark eden tur çalışanları durumu Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına haber verdi. Yetkililer tarafından denizden çıkarılan kişi Alanya Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen 30-35 yaşlarındaki erkeğin kimliğini belirlemek için polis çalışma başlattı. Ceset yapılan incelemenin ardından Türk olduğu ve Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince parmak izi ve sıvapları alındıktan sonra Nöbetci Cumhuriyet Savcılığınca cesedin Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 14:50