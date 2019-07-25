Alanya'da paniğe yol açan ceset hakkında yeni gelişme!

Alanya'nın Yat Limanındaki denizde bir kişinin cesedi bulundu. Bulunan cesedin Türk olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerince cesedin parmak izi sıvapları alındıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi 

Alanya'da paniğe yol açan ceset hakkında yeni gelişme!
banner404

Mehmet AL

ALANYA açıklarında bir kişinin cesedi bulundu. Dinek Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark eden tur çalışanları durumu Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına haber verdi. Yetkililer tarafından denizden çıkarılan kişi Alanya Yat Limanı'na getirildi.  Sağlık ekiplerinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen 30-35 yaşlarındaki erkeğin kimliğini belirlemek için polis çalışma başlattı. Ceset yapılan incelemenin ardından Türk olduğu ve Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince parmak izi ve sıvapları alındıktan sonra Nöbetci Cumhuriyet Savcılığınca cesedin Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 14:50
Sahil güvenlik alarma geçti: Alanya açıklarında korkunç manzara!

Sahil güvenlik alarma geçti: Alanya açıklarında korkunç manzara!
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da evi soyduktan sonra BMW otomobili çalıp...
Alanya'da evi soyduktan sonra BMW otomobili çalıp...
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472