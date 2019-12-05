Alanya'da özel eğitim öğrencilerin jandarma ziyareti

Mehmet AL

ALANYA Nezihe Türktaş Ortaokulu özel eğitim sınıf öğrencileri 3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba'yı ziyaret ettiler. Özel öğrenciler jandarma komutanlığında görev yapan trafik timlerinin kask ve jandarma hucum yeleklerini giyen öğrenciler komutanlık sahasında toplu fotoğraf çektirdiler. Alanya İlçe Jandarma komutanı Jandarma Yarbay Serkan Akbaba, ziyarete gelen Neziha Türktaş Ortaokulu özel eğitim sınıf öğretmeni ve öğrencilerine teşekkür ederek 3 Aralık Engelliler Günü'nü kutladı