Alanya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Alanya'dan Gündoğmuş'a seyir halinde giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Alanya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, kaza, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 27 yaşındaki Mehmet Ali Ö. idaresindeki 07 BEN 34  plakalı otomobil ile 33 yaşındaki Yakup Hüseyin S.'nin kullandığı 07 LDC 24 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücülerinden Yakup Hüseyin S. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 12:47
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