Alanya'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 27 yaşındaki Mehmet Ali Ö. idaresindeki 07 BEN 34 plakalı otomobil ile 33 yaşındaki Yakup Hüseyin S.'nin kullandığı 07 LDC 24 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücülerinden Yakup Hüseyin S. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 12:47