Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
ASAYİŞ 04.12.2019, 15:01
Mehmet AL
ALANYA'NIN Kestel Mahallesi'nde gerçekleşen olay önceki gün saat 13.00 meydana geldi. Alanya istikametine giden Onur C. yönetimindeki 07 GE 959 plakalı otomobil, 18 yaşındaki Ramazan C.'in kullandığı 07 AGH 185 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Ramazan C. 112 Acil sağlık ekiplerince ALKÜ Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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