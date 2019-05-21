Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 

Alanya’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana  gelen kazada, yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı

Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 
banner404

MEHMET AL
KAZA, Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya’dan Gazipaşa istikametine giden Osman D.’nin (30) kullandığı 07 UZ 404 plakalı otomobille Hollanda uyruklu Van Wetten’in idaresindeki 06 NKD 48 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Wetten ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Hollandalı turisttin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Konsolostan Alanyaspor'a taziye ziyareti
Konsolostan Alanyaspor'a taziye ziyareti
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472