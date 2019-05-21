MEHMET AL
KAZA, Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya’dan Gazipaşa istikametine giden Osman D.’nin (30) kullandığı 07 UZ 404 plakalı otomobille Hollanda uyruklu Van Wetten’in idaresindeki 06 NKD 48 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Wetten ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Hollandalı turisttin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Alanya’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı
MEHMET AL
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