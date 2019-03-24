Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

MEHMET AL
KAZA, önceki gün saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Mustafa E.'nin (47) kullandığı 07 NGE 89 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Vahdet C. (56) idaresindeki 34 LH 8872 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan sürücünün kızı Leyla E. (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kızı ambulansla Alanya Özel Yaşam Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alının Leyla E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.