Mehmet AL
KAZA, önceki gün saat 17.00 sıralarında Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Mahmut S. idaresindeki 07 NMR 38 otomobil aynı yönde ilerleyen Faruk K.’nin (27) yönetimdeki 42 AAT 403 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Faruk K.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Faruk K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Alanya'da otomobille motosiklet birbirine girdi!
Alanya’da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Mehmet AL
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