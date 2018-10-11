Alanya'da otomobilin çarptığı Azerbaycanlı öldü

Mehmet AL

ALINAN bilgiye göre, Kestel Mahallesi, D-400 karayolu üzerinde Alanya'dan-Gazipaşa yönüne giden 34 yaşındaki Mehmet U. yöntemindeki 16 CNP 81 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 54 yaşındaki Türk vatandaşı olan Azerbaycan uyruklu Matlap İmamalı'ya çarptı. Yola savrulan Azeri İmamalı ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından çağırılan ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Azerbaycanlı İmamalı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet U, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 12:33