Alanya'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Alanya'da seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü sağdan gelen aracın altına girmesi sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Mehmet AL
KAZA, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.50 sıralarında Fığla Mahallesi, D-400 karayolu Antalya istikameti üzerinde meydana geldi. Kerim Tutar(48) yönetimindeki 07 NZE 27 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Emine T. (50) idaresindeki 07 HTD 15 plakalı aracın arkasına çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından giden Fatih Y. (56) yönetimindeki 07 AT 661 plakalı aracın altına girerek ağır yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kerim Tutar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tutar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazaya karışan araç sürücülerinin Cumhuriyet Polis Merkezi'nde ifadeleri alınırken kendilerinin kusuru olmadığını beyan ettikleri öğrenildi. Alkolsüz oldukları tespit edilen sürücler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Kerim Tutar'ın cenazesi ise ailesine teslim edildi.
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