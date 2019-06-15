Alanya'da otomobilden para çalmışlardı! Haklarında karar verildi



Mehmet AL

OLAY, 13 Haziran günü saat 11.50 sıralarında Atatürk Caddesi Kale Market önünde meydana geldi. Market işletmecisi olan Adem A. ödemeleri için otomobiliyle giderken şüpheli şahışlar tarafından takip edilerek önce aracının lastiği patlatıldıktan sonra şüphelilerden bir kişi müştekinin otomobilinin yanına gelerek lastiğiniz patlak diyerek mağdur şahsı otomobilden indirdi. İnen müşteki Adem A. patlak lastiğine bakarken şüpheliler araç içersinde poşet içersinde bulunan 80 bin 185 TL, bin 725 euro, 2 bin 420 dolar, bin 400 danimarka kronu, ve 100 pount paraları alarak Mercedes marka otomobilleri ile kaçtılar.

Otomobilden paraları çalınan müşteki marketçi Adem A.'nın, polise haber vermesi üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonucunda, şüphelilerin mobeseden tespit edilen 01 DRM 47 plakalı otomobille Alanya'dan Mersin'e kaçtıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği 2 ekiple otomobili takibe başladı. Asayiş ekipleri 13 Haziran günü Mersin'nin Erdemli ilçesinde 01 DRM 47 plakalı otomobili saat 16:40 durdurarak yakaladı. Hasan D., Asım A., ve Cesur A. isimli şüphelilerin bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada, 80.185 TL, 1.725 euro, 2420 dolar, 1400 Danimarka kronu, 100 pount ve şahısların üzerlerinden ise 1655 TL para ele geçirildi. Otomobilden para çalan 3 şüpheliler Erdemli Emniyeti'nde yapılan işlemlerinin ardından Alanya Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Alanya'ya götürüldü. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alınan 3 şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L.Tipi kapalı cezaevine gönderildiler.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 15:48