Alanya'da otomobil yayaya çarptı

KAZA , dün saat 02.15 sıralarında Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin T.’nin (37) idaresindeki 54 FK 698 plakalı otomobil yaya olarak yürüyen Onur Nalyapan ’a (35) çarptı. Bacağından yaralanan Nalyapan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nalyapan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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