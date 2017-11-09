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Alanya'da otomobil yayaya çarptı

Alanya’da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Alanya'da otomobil yayaya çarptı

Alanya’da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

09 Kasım 2017 Perşembe 16:33
Alanya'da otomobil yayaya çarptı
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KAZA, dün saat 02.15 sıralarında Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin T.’nin (37) idaresindeki 54 FK 698 plakalı otomobil yaya olarak yürüyen Onur Nalyapan’a (35) çarptı. Bacağından yaralanan Nalyapan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nalyapan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaKazaOtomobilOnur Nalyapan
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