Alanya'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı 

Mehmet AL

KAZA önceki gün saat 20:00 sıralarında Elikesik kavşağında meydana geldi. 20 yaşındaki Celal B.’un kullandığı 07 UT 134 plakalı otomobil, Antalya'da-Alanya istikametine seyir halinde giderken yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 17 yaşındaki Ahmet K.’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ahmet K, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yayayı ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ahmet K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.