Mehmet AL
KAZA, dün saat 20:00 sıralarında Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tunç Ü,(42) yönetimindeki 07 NDN 20 plakalı motosikletle Zehra K, yönetimindeki 07 NSF 61 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motorsiklette yolcu olan 16 yaşındaki Kemal Efe Ertürk yaralandı. Yaralı 112 Acil sağlık ekiplerince ALKÜ Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Ertürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Alanya'da otomobil ile motosiklet birbirine girdi: 1 yaralı
Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Mehmet AL
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