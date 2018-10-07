Mehmet AL
ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde 16 Ağustos tarihinde bisikletiyle seyir halinde giderken otomobilin çarmasıyla ağır yaralanan 69 yaşındaki Norveç uyruklu Thomas Johansen 112 acil ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Johansen dün gece yaşamını kaybetti. Johansen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Alanya'da otomobil çarpan Norveçli hayatını kaybetti
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 16 Ağustos tarihinde kullandığı bisiklete otomobil çarpan 69 yaşındaki Norveçli erkek turist tedavi gördüğü ALKÜ Hastanesinde hayatını kaybetti.
Mehmet AL
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