Alanya'da otobüsten inen uyuşturucu satıcısı hakkında karar verildi
Alanya'da polis, yolcu otobüsünden indiği sırada gözaltına aldığı şüphelinin üst aramasında 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı
ASAYİŞ 22.11.2019, 15:04 22.11.2019, 16:45
Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında ilçe girişindeki Dinek Kavşağı’nda yolcu otobüsünden inen Metin E.'nin (32) durumundan şüphelendi. Bunun üzerine Metin E.'ye üst araması yapan polis, 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli Metin E, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi
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