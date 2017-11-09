Alanya'da oto motosiklete çarptı: 1 ölü

Mehmet AL ALANYA 'NIN Kestel Mahallesi D-400 karayolundaki kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Hasan Salıcı (56) kullandığı motosiklette seyir halindeyken arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil ambulansla Alanya Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Saılıcı ALKÜ Hastanesinde yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Otomobil sürücüsü Jandarma ekiplerince göz altına alındı.

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