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Alanya'da oto motosiklete çarptı: 1 ölü

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde otomobilin çarptığı 56 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Alanya'da oto motosiklete çarptı: 1 ölü

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde otomobilin çarptığı 56 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

09 Kasım 2017 Perşembe 22:46
Alanya'da oto motosiklete çarptı: 1 ölü
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Mehmet AL
ALANYA'NIN Kestel Mahallesi D-400 karayolundaki kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Hasan Salıcı (56) kullandığı motosiklette seyir halindeyken arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil ambulansla Alanya Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Saılıcı ALKÜ Hastanesinde 
yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Jandarma ekiplerince göz altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kestel MahallesiAlanyaMotosiklet Sürücüsü
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