Alanya'da otele içki baskını
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Gümrük Kaçağı-Sahte İçki" operasyonları sürüyor
ASAYİŞ 01.08.2019, 20:13 02.08.2019, 18:14 Enes Subaşı
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekiplerinin Alanya genelinde "Gümrük Kaçağı-Sahte İçki" satışına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında bir otele baskın düzenlendi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama ve el koyma kararına istinaden, Atatürk Caddesi, Otogar çıkışında bulunan bir otelde yapılan aramada 24 adet Saga 150cl sahte bandrollü içki, 9 adet 100cl Rusyıldızı votka, 3 adet 100cl Biduble ibareli rakı, 2 adet 100 cl Demlen ibareli rakı, 4 şişe 150 cl Royal likör, 1 adet 100 cl Rags ibareli votka ele geçirildi.
İçkilere el konurken, olayla ilgili otel yetkilisi B.B.G. gözaltına alındı.
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