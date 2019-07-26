Alanya'da otelden 7 telefon çaldı

ÖNCEKİ gün sabah saat 06.00 sıralarında Türkler Mahallesi’ndeki bir otelde 6’sı Kırgızistan uyruklu 7 kişinin cep telefonlarının çalındığı ihbarını alan Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarmanın yaptığı çalışmada hırsızlık şüphelisinin 23 yaşındaki Ö.K. olduğu tespit edildi. Antalya’da olduğu belirlenen şahıs, başka bir konuyla ilgili karakola çağırıldı. Karakola gelen şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K.’nin adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirilirken, çalınan telefonlar ise sahiplerine teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2019, 00:25