Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre:,Türkler Mahallesi'ndeki bir otelin bodrum katındaki diskoda bu sabaha karşı bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında disko tamamen kullanılamaz hale gelirken yangında şans eseri can kaybı yaşanmadı. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi iel söndülürken diskoda soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Alanya'da otel yangını! Disko cayır cayır yandı
Alanya'nın Türkler Mahallesinde'deki bir otelin bodrum katındaki diskoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilmeye devam ediyor
Mehmet AL
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