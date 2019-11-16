Alanya'da otel odasında ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi, Oba Caddesi üzerinde bulunan bir apart otelde meydana geldi. Otelde konaklayan 57 yaşındaki Mustafa Ercan, görevliler tarafından hareketsiz olarak yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Mustafa Ercan‘ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek.