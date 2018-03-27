Alanya'da otel odasında 10 günlük ceset şoku!

DEVECİ'NİN yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği, cesedinin ise çürüdüğü ve şiştiği görüldü. Otel çalışanları tarafından fark edilen koku üzerine Deveci'nin odasını kontrol eden otel çalışanları, Deveci'nin yerde yatar halde cesedini buldular. Otel personelinin ihbarı üzerine gelen polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze nakil aracını olay yerine çağırdı. Deveci'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, Deveci'nin kesin ölüm nedeni için otopsi raporunu bekliyor.