Alanya'da otel barmenine uyuşturcudan 8 yıl hapis

- Mehmet AL

ALANYA 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4.’üncü duruşmada tutuklu olarak yargılanan barmen Mehmet S.B ve Avukatı hazır bulundu. Sanık Mehmet S.B mahkeme heyetine verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Önceki savunmalarıma ekleyecek bir husus yoktur. Ben kesinlikle uyuşturucu madde satmadım. Sadece kullanıcıyım. Hakkımda fiziki bir takip yapılmadan işlem yapılmıştır. Turisttin neden beni suçladığına ilişkin zaten daha önceden ayrıntılı beyanlarımı sundum, tahliyemi ve beraatımı istiyorum.” Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sanık Mehmet S.B.’nin 'Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu sabit görüldüğünden' 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Mehmet S.B., tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre olay, 25 Ekim 2017 tarihinde Alanya'nın Türkler Mahalle'sinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelde barmen olarak çalışan Mehmet S.B., tatil için Alanya’ya gelen İngiltere vatandaşı Jamie Jason Mattieson’a esrar satma teklifinde bulundu. Üzerinde para bulunmadığını söyleyerek Mehmet S.B.’nin yanından ayrılan Mattieson, durumu otel yetkilerine bildirdi. İhbar üzerine otele gelen jandarma ekipleri, Mattieson’nun seri numarası alınmış 50 Euro karşılığında Mehmet S.B.’den esrar almasını istedi. Suçüstü baskın yapan jandarma ekipleri şüphelinin üzerinde arama yaptı. Jandarma ekipleri Mehmet S.B.’nin üzerinde satışa hazır vaziyette 2.50 gram esrar maddesi ile İngiliz turistin verdiği 50 Euro ve İngiliz turistte satmak istediği 1.60 gram uyuşturucu maddeye el koydu. Gözaltına alınan Mehmet S.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.