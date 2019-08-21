banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Alanya'da ortalık savaş alanına döndü

Alanya'da akşam saat 19:00 sıralarında meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü

ASAYİŞ 21.08.2019, 20:32 22.08.2019, 00:16 Enes Subaşı
Alanya'da ortalık savaş alanına döndü
banner404
Alanya'da ortalık savaş alanına döndü
Alanya'da ortalık savaş alanına döndü

Mehmet AL

ALANYA Emniyet kavşağında bulunan bir petrol istasyonunun önünde meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Sürcüsünün bayan olduğu iddia edilen kazada 07 NC 755 plakalı beyaz renkli araç direksiyon hakimiyetini kayderek ilk önce kaldırıma çarptı daha sonrada takla atarak yola savruldu. Kazada araç içerisinde çocuklarında olduğu öğrenilirken 2'si kadın 2'si çocuk 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

#Alanya #kaza
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545