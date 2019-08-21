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Alanya'da ortalık savaş alanına döndü
Alanya'da akşam saat 19:00 sıralarında meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü
ASAYİŞ 21.08.2019, 20:32 22.08.2019, 00:16 Enes Subaşı
Mehmet AL
ALANYA Emniyet kavşağında bulunan bir petrol istasyonunun önünde meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Sürcüsünün bayan olduğu iddia edilen kazada 07 NC 755 plakalı beyaz renkli araç direksiyon hakimiyetini kayderek ilk önce kaldırıma çarptı daha sonrada takla atarak yola savruldu. Kazada araç içerisinde çocuklarında olduğu öğrenilirken 2'si kadın 2'si çocuk 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.
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