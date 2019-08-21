Alanya'da ortalık savaş alanına döndü

Mehmet AL

ALANYA Emniyet kavşağında bulunan bir petrol istasyonunun önünde meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Sürcüsünün bayan olduğu iddia edilen kazada 07 NC 755 plakalı beyaz renkli araç direksiyon hakimiyetini kayderek ilk önce kaldırıma çarptı daha sonrada takla atarak yola savruldu. Kazada araç içerisinde çocuklarında olduğu öğrenilirken 2'si kadın 2'si çocuk 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.