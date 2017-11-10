Alanya'da Önleyici Hizmetler'den sıkı denetim

ALANYA Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, dün Saray Mahallesi'nde düzenlenen huzur toplantısında vatandaşlarla biraraya gelmişti. Vatandaşlardan gelen denetimlerin arttırılması talebi üzerine birim amirlerine talimat veren Çakmaklı'nın talimatı yerine getirilmeye başlandı. Bu kapsamda Önleyici Hizmetler Büro Amiri Yusuf Yıldız'ın başında bulunduğu Çevik Kuvvet ve Motorize Yunus ekipleri Atatürk Caddesi üzeri Mola Kavşağı'nda yaklaşık 3 saat süren bir denetim gerçekleştirdi. Denetimde şüpheli görülen araçlar aranırken, araç içerisinde bulunan yolcu ve sürücülerin ise kimlik bilgileri sorgulandı. Denetimler vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, denetimlerin aralıksız olarak süreceği öğrenildi.
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