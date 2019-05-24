Alanya'da öncelik yayaların! Motosikletlilere ceza yağdı

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Devriye Büro Amirliği ekipleri, ilçenin en işlek cadde ve sokaklarında yayaların güvenliği tehlikeye sokan motosikletlilere yönelik denetim yaptı. Trafiğe kapalı alanlarda yapılan denetimlere çok sayıda polis ekipleri katılırken, kurallara uymayan 34 motosiklet sürücüsü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre toplam 3 bin 650 TL cezayı işlem uygulandı. Trafikten men edilen 4 motosiklet ise yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Uygulama esnasında kaçmaya çalışan motosikletliler ise motorize ekipler tarafından yakalandı. Yetkiler, motosiklet denetimlerinin sıklıkla sürdürüleceğini vurguladı.