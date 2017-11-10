Alanya'da ölü sayısı 2'ye çıktı

KAZA, Gazipaşa'nın Pazarcı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde gece 02.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden sahile doğru seyir halinde olan İbrahim U. (23) yönetimindeki 07 NA 0058 plakalı otomobil, halı saha maçından çıkıp, bisikletle evlerine doğru seyir halinde olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Bölümü birinci sınıf öğrencileri Burak Mete (20) ve Yunus Akalın'a (19) arkadan çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 100 metre sürüklenen üniversite öğrencilerinden Burak Mete olay yerinde hayatını kaybetti. Yunus Akalın ise ağır yaralı olarak Alanya Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşının can verdiği kazadan ağır yaralı kurtulan Akalın da yaklaşık 15 gündür sürdürdüğü ölüm-kalım savaşını kaybetti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı da acı haberin ardından hastaneye gitti.