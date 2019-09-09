Alanya'da okul önü ve çevresi didik didik arandı
Alanya polisi bugün başlayan eğitim yılı nedeniyle okul ve çevrelerini huzurlu hale getirmek için denetleme yaptı. Okul çevrelerindeki kontrollerde polis, öğrenci olmayanları çevreden uzaklaştırdı
Mehmet AL
BUGÜN başlayan 2019- 2020 eğitim öğretim yılı nedeniyle Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park polis yunus ve çevik polis ekipleri Alanya Belediyesi zabıtalarıyla birlikte okul çevrelerinde bulunan işletme ve şahıslara yönelik denetim yaptı. Öğrencilerin zararlı etkilerden uzak tutulması, yeni eğitim ve öğretim döneminde okul çevrelerinin güvenli ortamlar haline getirilmesi hedeflendi.
OKUL ÇEVRELERİ DİDİK DİDİK ARANDI
Alanya'da okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe ve internet kafeler başta olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddaa ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları didik didik arandı. İşletmeler uyarıldı.
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