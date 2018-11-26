Alanya'da oğullarını silahla vuran baba tutuklandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Hacet Mahallesi'nde dün meydana geldi. Baba M.Ö. (50), henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı iki oğluyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba M.Ö. ruhsatlı silahla oğlu 23 yaşındaki Y.E.Ö. ve 25 yaşındaki Ş.Ö.'yü bacaklarından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kardeşleri ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye aldı. Baba M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi’nde ifadesi alınan M.Ö. adliyeye sevk edildi. M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.