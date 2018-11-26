Alanya'da oğullarını silahla vuran baba tutuklandı

Alanya'nın Hacet Mahallesi'ndedün akşam iddiaya göre M.Ö, tartıştığı iki oğlunu silahla yaraladı. M.Ö, karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi

Alanya'da oğullarını silahla vuran baba tutuklandı
banner404

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Hacet Mahallesi'nde dün meydana geldi. Baba M.Ö. (50), henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı iki oğluyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba M.Ö. ruhsatlı silahla oğlu 23 yaşındaki Y.E.Ö. ve 25 yaşındaki Ş.Ö.'yü bacaklarından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kardeşleri ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye aldı. Baba M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi’nde ifadesi alınan M.Ö. adliyeye sevk edildi. M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Drift tutkunları Kepez'de buluştu
Drift tutkunları Kepez'de buluştu
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479