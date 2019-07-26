Alanya'da Öğretmenevi Müdürü darp edildi

Mehmet AL

ALANYA Öğretmenevi’nde 3 yıl önce görev yaparken şikayetler üzerine Demre'ye atanan memur, öğretmenevi karşısındaki plaja çadır kurarak sahili işgal etti. Alanya Öğretmenevi Müdürü tarafından uyarılan memur, iddiaya göre müdürü darp etti. Edinilen bilgiye göre, olay Alanya Öğretmenevi karşısındaki plajında meydana geldi. Alanya Öğretmenevi’nde görev yaparken 3 yıl önce Demre’ye tayin edilen memur Adil S., önceki gün Alanya Öğretmenevi karşısındaki plajda çadır kurdu.

Plajda çadır kurulmasının yasak olduğunu söylemek üzere plaja inen Alanya Öğretmenevi Müdürü Abdulkadir Tuncer'le kavga eden Adil S., Müdür Tuncer'i darp ederek hastanelik etti. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alarak Saray Polis Merkezi’ne götürüldü Adil S., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 19:29