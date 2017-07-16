Alanya'da öğretmen Bylock'tan tutuklandı

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ -PDY soruşturması kapsamında, kapatılan FETÖ'ye bağlı eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapan Ş.T, Bylock kullandığı belirlenmesi üzerine, 7 Temmuz tarihinde Adana ilindeki evine yapılan operasyonla yakalanarak Alanya'ya getirilmişti. FETÖ'CÜ Öğretmen Ş.T, dün sevk edildiği nöbetci mahkemece örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan Bylock Kullanmaktan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

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