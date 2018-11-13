Alanya'da öğrenci servisi öğrenciye çarpıp kaçtı 

EDİNİLEN bilgiye göre, duyanları şok eden olay 9 Kasım Cuma günü saat 15.00 sıralarında Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde bulunan Çamlıca Market önünde meydana geldi. Demirtaş İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki Yasemin Yılmaz'a, okuldan çıkıp, yürüyerek evine gittiği sırada bir araç çarptı. Yasemin ve arkadaşlarının iddiasına göre, çarpan araç bir okul servisi ve servis şoförü çarptıktan sonra acılar içerisinde yerde kıvranan çocuğu bırakıp kaçtı.

Çevreden yetişenler tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük Yasemin'in sağ ayağının kırıldığı belirlendi. Yasemin, ameliyatın ardından hastanede tedavi altına alınırken, Yasemin'in ailesi görgü tanıklarının çarpan öğrenci servisinin plakasını kendilerine vermek istemediklerini ileri sürdüler. Yasemin'in ailesi, çevredeki esnafın güvenlik kameralarının olduğunu, bu görüntülerden çarpan aracın tespit edilebileceğini belirttiler.