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Alanya'da öfkeli sevgili kurşun yağdırdı
Alanya’da eski sevgilisi tarafından evi kurşunlanan Norveçli kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan öfkeli adam, tutuklandı
ASAYİŞ 05.08.2019, 00:21 Enes Subaşı
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre olay dün gece meydana geldi. Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Norveçli kadının evi gece saatlerinde eski sevgilisi Mazlum A. tarafından kurşunlandı. Polise giden Norveçli kadın, Mazlum A.’dan şikayetçi oldu. Şüpheli, iskele bölgesinde aracı içerisindeyken
trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Mazlum A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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