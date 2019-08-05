Alanya'da öfkeli sevgili kurşun yağdırdı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay dün gece meydana geldi. Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Norveçli kadının evi gece saatlerinde eski sevgilisi Mazlum A. tarafından kurşunlandı. Polise giden Norveçli kadın, Mazlum A.’dan şikayetçi oldu. Şüpheli, iskele bölgesinde aracı içerisindeyken

trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Mazlum A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.