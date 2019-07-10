Alanya'da ocakbaşına kaçak içki baskını

ALANYA Cumhuriyet Başsavlığı koordinesinde Alanya KOM Grup Amirliği tarafından Alanya genelinde kaçak içki ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda Alanya'da bulunan bir ocakbaşında çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Savcılıktan gelen bilgiye göre;
- 2 adet 19Lt’lik damacanalar içerisinde toplamda 38 litre Votka,
- 7 adet 35 CL’lik şişeler içerisinde Votka,
- 3 adet 50’CL’lik şişeler içerisinde Votka,
- 7 adet 70 CL’lik şişeler içerisinde Votka,
- 6 adet 20 CL’lik şişeler içerisinde Rakı,
- 14 adet 50 CL’lik şişeler içerisinde Rakı,
- 11 adet 70 CL’lik şişeler içerisinde Rakı,
- 1 adet 35 CL’lik şişe içerisinde Viski,
- 1adet 100 CL’lik şişe içerisinde Viski,
- 1 adet 3 LT’lik şişe içerisinde Viski,
- 1 Lt viski yapımında kullanılan Aroma,
- 152 adet boş içki şişeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs T.Ö. yakalanarak göz altına alınarak adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 13:03