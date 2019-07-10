Alanya'da ocakbaşına kaçak içki baskını

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Alanya Kom ekiplerinin Alanya genelinde kaçak içki ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Alanya KOM Grup Amirliği tarafından Alanya'da faaliyet gösteren bir ocakbaşı restoranda bol miktarda kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor